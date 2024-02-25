Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı

Diyarbakır\'ın Kayapınar ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Fırat Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya araca çarptı. Yaralanan vatandaş, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

25.02.2024 17:42  Güncelleme: 17:45
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yaya araç çarptı. İsmi öğrenilmeyen vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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