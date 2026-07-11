Diyarbakır'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Diyarbakır\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
11.07.2026 09:18
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Kayapınar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin Diclekent Bulvarı'nda seyir halindeki otomobiller, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, 3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

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