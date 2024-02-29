Diyarbakır\'da trafik kazası sonucu belediye personeli hayatını kaybetti

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yoğun bakıma alınan belediye personeli, hastanedeki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 24 Şubat tarihinde Ergani ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. İlçe Belediyesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Cahit Karagöz (39), elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken plakası öğrenilemeyen aracın arkasına çarpıp ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Karagöz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle önce Ergani Devlet Hastanesi'ne ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavisi süren 3 çocuk babası Karagöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Karagöz'ün cansız bedeninin, yapılacak otopsinin ardından defnedileceği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan Ergani Belediyesi'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Elim bir trafik kazası sonucu ağır yaralanan belediye personelimiz Cahit Karagöz'ün vefat haberini üzülerek öğrendik. Merhum Karagöz'e Cenab-ı Hakk'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" denildi. - DİYARBAKIR