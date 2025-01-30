Diyarbakır'da Trafik Magandalığı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Diyarbakır'da Trafik Magandalığı

Diyarbakır\'da Trafik Magandalığı

Bir motosiklet sürücüsü, kadın şoföre orta parmağını gösterdi. Olay tepki topladı.

30.01.2025 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Tekel Caddesinde trafikte saygısızlığın boyutunu gözler önüne serdi. Seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü, bilinmeyen bir sebeple kadın bir şoföre orta parmağını göstererek hakaret etti. O anlar bir vatandaşın araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın şokunu yaşayan kadın sürücü, yaşadığı bu çirkin hareket karşısında büyük tepki gösterirken, çevredeki diğer sürücüler de durumu şaşkınlıkla izledi. Trafikte saygı ve hoşgörünün önemini bir kez daha hatırlatan bu olay, şehirdeki sürücüler arasında büyük yankı uyandırdı. Trafik magandalarının her geçen gün arttığına dikkat çeken vatandaşlar, yetkililerin bu tür olaylara karşı daha sert önlemler almasını istiyor. Diyarbakır'ın en işlek caddelerinden biri olan Tekel Caddesinde yaşanan bu saygısız davranış, şehirdeki kadın sürücülerin trafikte maruz kaldığı zorbalıklara bir yenisini ekledi.

Yetkililerin olaya ilişkin inceleme başlatıp başlatmadığı henüz bilinmezken, vatandaşlar güvenlik kameralarının incelenerek sorumluların cezalandırılmasını talep etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Kayapınar, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, trafik, Şiddet, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Trafik Magandalığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 Fenerbahçe’den sürpriz Eren Elmalı hamlesi Fenerbahçe'den sürpriz Eren Elmalı hamlesi
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
22:16 Ahmed Şara, Suriye’de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi Ahmed Şara, Suriye'de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi
22:08 İsmail Kartal’dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 16:35:30. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Trafik Magandalığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.