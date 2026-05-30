Diyarbakır\'da Üçlü Priz Yangını Korkuttu

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde üçlü prizden çıkan yangın evi küle çevirdi.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde ilçenin Medya Mahallesi'nde 5 katlı binanın üçüncü katındaki dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık be polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen olmadı. İlk belirlemelere göre yangının üçlü prizden çıktığı değerlendirildi. - DİYARBAKIR