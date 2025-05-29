Diyarbakır\'da Uyuşturucu Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 70 ton toz esrar elde edebilecek 3 milyon 476 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini, 7 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'da 70 ton toz esrar uyuşturucu maddesi elde edilebilecek 3 milyon 476 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirdik. Diyarbakır'da jandarma İHA'lar ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle düzenlendiğimiz operasyonlarda; 7 şüpheli zehir taciri yakalandı. Lice ve Hani Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve TEM Daire Başkanlıkları koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde; 61 operasyonel tim, 645 personel ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle operasyonlar düzenlendi. Diyarbakır Valimizi, operasyonları koordine eden Lice ve Hani Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren Diyarbakır İl Jandarma Komutanımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR