Diyarbakır\'da Yangın: 22 Traktör, 3 Dükkan Yandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki Traktörcüler Sitesi'nde çıkan yangında 3 dükkan, 22 traktör ve 1 otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, gece 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle uzun süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangından etkilenen olmazken, 3 dükkan, 22 traktörler ve 1 oto otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR