Diyarbakır\'da Yangın: 4 Kişi Kurtarıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ile Bismil ilçelerinde çıkan çatı ve ev yangını itfaiye ekiplerince söndürülürken 4 vatandaş kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Akkoyunlu Caddesi 4. Sokak'taki bir binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada mahsur kalan 4 kişi kapı kırılarak daireye giren ekiplerce tahliye edildi.

Bismil ilçesinde ise bir müstakil evde çıkan yangın ihbarla adrese gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.