Diyarbakır'da Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

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Diyarbakır'da bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 159. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın merdiven boşluğundaki malzemelerden yangın çıktı.

Yangın sonrası binayı saran yoğun duman nedeniyle, 3. katta yaşayan Özkan A. ve kızları Tuana ile Elifsu A. balkona çıkmak zorunda kaldı. Aynı zamanda apartmanın diğer katlarında yaşayan Sultan A. ve Meral A. da dumandan dolayı dışarıya çıkamadı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı.

Ekiplerin kurtarma çalışmaları ise kask kamerasınca kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.