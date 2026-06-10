Diyarbakır\'da Yangın Paniği

Diyarbakır'da bir iş yerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Karacadağ bulvarındaki bir tamirci dükkanında çıktı. İş yerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR