Diyarbakır'da yangından kurtarılan yavru kediye oksijen verildi

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Diyarbakır'da bodrum katında yangından kurtarılan yavru kediye oksijen verildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde bodrum katındaki yangından kurtarılan yavru kediyi itfaiye erleri oksijen vererek müdahalede bulundu.

Alınan bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi 150. Sokak'ta bir sitedeki binanın bodrum katında elektrik kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye erleri, yangına müdahale ederken bodrum katında mahsur kalan yavruyu kediyi kurtardı. İtfaiye erleri, dumandan etkilene kediye kendi oksijen tüplerinden oksijen vererek ilk müdahalede bulundu.