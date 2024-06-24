Diyarbakır'da yankesicilere 'Kanca' operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Diyarbakır'da yankesicilere 'Kanca' operasyonu: 6 tutuklama

Diyarbakır'da polis ekipleri, simitçi ve seyyar satıcı kılığına girerek yankesicileri takibe aldı. Bayram yoğunluğunu fırsat bilen yankesicilere yönelik yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalandı ve 6'sı tutuklandı. Ayrıca, tarihi bölgelerde hırsızlık olaylarına karşı önlemler alınarak vatandaşlar anonslarla uyarıldı.

24.06.2024 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da yankesicilere 'Kanca' operasyonu: 6 tutuklama

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da polis ekipleri, simitçi, seyyar satıcı kılığına girerek yankesicileri izlemeye aldı. Bayram yoğunluğunu fırsat bilen yankesicilere yönelik yapılan operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte Kurban Bayramı alışverişi yapmak isteyen vatandaşların çarşı ve pazara akın etmesiyle birlikte kalabalıktan faydalanmak isteyen yankesicileri takibe aldı.

Halkın yoğun olduğu yerlerde polis, simitçi ve seyyar satıcı kılığına girerek yankesicileri izlemeye aldı. Takipten hemen sonra düğmeye basan polis ekipleri, yankesicilere yönelik 'Kanca' operasyonu düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde çaldıkları çanta, cüzdan ve telefonlar ele geçirilirken, İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan 'Suçla Sinerjik Mücadele' projesi çerçevesinde yapılan operasyonda 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan ekipler, bayramda turist akınına uğrayan tarihi Sur ve Bağlar ilçelerinde hırsızlara göz açtırmazken, ses yayın aracıyla bayram boyunca vatandaşları anonslarla uyardı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da yankesicilere 'Kanca' operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İznik Gölü’nde, erkek arkadaşıyla bindiği jet ski genç kızın sonu oldu İznik Gölü'nde, erkek arkadaşıyla bindiği jet ski genç kızın sonu oldu
22:34 Suudi Arabistan’da hac ibadeti sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 301’e yükseldi Suudi Arabistan'da hac ibadeti sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 301'e yükseldi
21:58 4 kişinin öldüğü damat katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Hakim yapma 4 kişinin öldüğü damat katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Hakim yapma
21:39 Rusya’da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti Rusya'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti
19:56 Harici bilirkişi raporu açıklandı: 15 kişinin can verdiği anız yangını elektrik direğinden çıkmış Harici bilirkişi raporu açıklandı: 15 kişinin can verdiği anız yangını elektrik direğinden çıkmış
23:17 TFF’den Türkiye’nin gündemine oturan görüntüler sonrası Arda Güler açıklaması TFF'den Türkiye'nin gündemine oturan görüntüler sonrası Arda Güler açıklaması
22:53 Arda Turan, eleştiri yağmuruna tutulan Hakan Çalhanoğlu’na sahip çıktı Arda Turan, eleştiri yağmuruna tutulan Hakan Çalhanoğlu'na sahip çıktı
22:50 Ayhan Sicimoğlu, parasını isteyen personeline tokat attı Ayhan Sicimoğlu, parasını isteyen personeline tokat attı
22:00 Ateşe resmen benzin döküyor Montella, Arda’nın elinden formasını aldı Ateşe resmen benzin döküyor! Montella, Arda'nın elinden formasını aldı
21:48 Çekya’nın golcüsü Patrik Schick, Türkiye maçında forma giyemeyecek Çekya'nın golcüsü Patrik Schick, Türkiye maçında forma giyemeyecek
20:23 Mourinho özellikle istedi 25 milyon euroluk golcü Fenerbahçe’ye geliyor Mourinho özellikle istedi! 25 milyon euroluk golcü Fenerbahçe'ye geliyor
19:48 İYİ Partili belediye başkanı, “Lezbiyenler mesken tuttu“ diyerek plajı kapattı İYİ Partili belediye başkanı, "Lezbiyenler mesken tuttu" diyerek plajı kapattı
19:35 Sıcaklık rekorlarının kırıldığı kentleri fırtına vurdu Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü Sıcaklık rekorlarının kırıldığı kentleri fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü
18:59 Basın toplantısında duygusal anlar Hakan Çalhanoğlu, gözyaşlarını zor tuttu Basın toplantısında duygusal anlar! Hakan Çalhanoğlu, gözyaşlarını zor tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 00:16:29. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da yankesicilere 'Kanca' operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement