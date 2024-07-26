Diyarbakır'da Yaya Geçidindeki Kazalar Esnafı Endişelendiriyor

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Kayapınar Caddesi'ndeki esnaf, sık sık kaza yaşanan yaya geçidinde yetkililerin önlem almasını istedi.

Dün, Kayapınar Caddesi Gaziler Çeşme durağında ailesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğuna otomobil çarptı. Çocuk, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin çarpmasıyla savruldu. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kayapınar Caddesi'nde meydana gelen trafik kazalarının çoğunun ölümlü ve yaralanmalı olduğunu dile getiren esnaf Ahmet Gökhan yetkililere, yaya geçidine trafik ışıklarının konulmasını istedi. 12 senedir caddede esnaf olduğunu dile getiren Gökhan, "Dükkanımızın bulunduğu cadde üzerinde sürekli kazalar meydana geliyor. Yetkililerden bu kazaların olmaması için önlem almasını rica ediyoruz. Yaya geçidine bir ışık bırakılabilir. En son dün bir trafik kazası meydana geldi. Bir kadın çocuklarıyla yolun karşısına geçerken ışık olmadığı için otomobil çocuğuna çarptı" dedi.

Kuyumcu Abdurrahman Sağlam da, "Peyas Mahallesi'nde esnafım. Dün bir trafik kazası meydana geldi. Yaya geçidinde trafik ışığı olmadığı için yolun karşısına geçen bir çocuğa araç çarptı. Kazanın olduğu caddede araçlar hızlı geçtiği için haftanın en az 3 günü trafik kazası meydana geliyor. Yetkililer duruma bir çare bulmalıdır" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR