Diyarbakır\'da Yaya Trafik Kazası

Diyarbakır Dicle Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, araba çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay Dicle Üniversitesi yerleşkesi içerisinde meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan şahsa, 72 BC 638 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan ismi öğrenilemeyen şahsa, ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR