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Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, Bitkisel Atık Yağları Geri Dönüşüme Kazandırıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, Bitkisel Atık Yağları Geri Dönüşüme Kazandırıyor

Yenişehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, temiz bir çevre ve sağlıklı bir yaşam için bitkisel atık yağları geri dönüşüme kazandırıyor. Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, doğayla işbirliği içerisinde olduklarını belirterek, israfı önlemek adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Yenişehir Belediyesi, Bitkisel Atık Yağlar'ı da geri dönüşüm ve geri kazanım sürecine dahil ederek çevre ve insan sağlığının korunmasını hedefliyor.

Diyarbakır\'da Yenişehir Belediyesi, Bitkisel Atık Yağları Geri Dönüşüme Kazandırıyor
05.01.2024 - 13:08,
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Diyarbakır'da, Yenişehir Belediyesi, temiz bir çevre ve sağlıklı bir yaşam için bitkisel atık yağları geri dönüşüme kazandırıyor.

Yenişehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü üretim, tüketim ve hizmet süreçlerinde atık oluşumunun önlenmesi, azaltılması, yeniden kullanıma öncelik verilmesi, oluşan atıkların ise kaynağında ayrı biriktirilerek toplanması için harekete geçti.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, doğayla işbirliği içerisinde olduklarını söyleyerek, israfı önlemek adına çalışmalarını devam ettirdiklerini belirtti.

Beşikci, "Yenişehir Belediyemizin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü geri dönüşüm ve geri kazanımının sağlanarak çevreye gönderilecek atık miktarının azaltılması amacıyla çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen yaklaşımına Bitkisel Atık Yağlar'ı da dahil etti. Bu hususta gerekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını başlatan müdürlüğümüz, TÜBİTAK Proje Çalışmaları ve Bilim Olimpiyatları çerçevesinde Bitkisel Atık Yağlar ile ilgili çalışmalara katkı sağlamak amacıyla eğitim çalışmalarına Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi'nde başladı. Bizler doğayla işbirliği içerisindeyiz. Bu nedenle tüketim bilincinin oluşturduğu israfı da önlemek adına da çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, Bitkisel Atık Yağları Geri Dönüşüme Kazandırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, Bitkisel Atık Yağları Geri Dönüşüme Kazandırıyor - Son Dakika
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