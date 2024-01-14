Diyarbakır'da yolcu minibüsü alev topuna döndü

Yolcular tahliye edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, seyir halindeki şehiriçi yolcu minibüsü alev alev yandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, yolcular yaralanmadan minibüsten tahliye edildi.

Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde akşam saatlerinde Bağlar ilçesi güzergahında seyir halindeki İhsan A. yönetimindeki 21 M 0444 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın büyümeden yolcular tahliye edildi. Kısa sürede alev topuna dönen minibüste küçük çaplı patlama yaşanırken, durum çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İtfaiye ekipleri, uzun uğraş sonucu yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, yaralanın olmadığı öğrenildi.