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Diyarbakır'da yolun karşısına geçmek isteyen genç kıza otomobil böyle çarptı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dinlenme tesisinden çıkıp yolun karşısına geçmeyen çalışan genç kıza otomobilin çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Erzincan'a hayvanlarını yaylaya götürmek için tır ile yola çıkan aile, Ergani- Elazığ Yolu'nda bir dinlenme tesisinde mola verdi. Daha sonra tıra doğru giden ailenin kızlarından B.K., M.D idaresindeki 34 EAT 650 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. B.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Ergani Devlet Hastanesi'ne, ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.