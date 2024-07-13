Diyarbakır Ergani'de Otomobil Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır Ergani'de Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Feci kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve jandarma inceleme başlattı.

13.07.2024 12:27
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Feci kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.20 sıralarında Ergani ilçesi kırsal Salihli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.E., M.E.E., F.K., şahıslar F.E.'nin idaresindeki 34 TP 9080 plakalı otomobille pikniğe gitmek için yola çıktı. Sürücü F.E.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil şarampole uçtu. Kaza esnasında elektrik direğine çarpan araç sürücüsü ve 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ilk müdahalesinin ardından Ergani İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır Ergani'de Otomobil Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Ergani'de Otomobil Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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