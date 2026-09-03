Diyarbakır Ergani'deki anız yangınında 100 dönüm alan kül oldu - Son Dakika
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Diyarbakır Ergani'deki anız yangınında 100 dönüm alan kül oldu

Diyarbakır Ergani\'deki anız yangınında 100 dönüm alan kül oldu
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sabah saatlerinde Boğaz Mahallesi yakınlarında çıkan anız yangınında 100 dönümlük biçilmiş arazi kül oldu. Orman İşletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan anız yangınında 100 dönümlük alan kül oldu.

Olay sabah saatlerinde Boğaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Biçilmiş arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Olayda 100 dönümlük alan kül oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, İtfaiye, Ergani, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır Ergani'deki anız yangınında 100 dönüm alan kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Ergani'deki anız yangınında 100 dönüm alan kül oldu - Son Dakika
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