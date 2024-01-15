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Diyarbakır-Ergani yolu, Devegeçidi Köprüsü mevkisinde 6 ayrı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır-Ergani yolu, Devegeçidi Köprüsü mevkisinde 6 ayrı kazada 4 kişi yaralandı

Diyarbakır-Ergani-Elazığ yolu, Devegeçidi Köprüsü mevkisinde meydana gelen 6 ayrı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralanan kişiler, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumu iyi olduğu belirtildi. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır-Ergani yolu, Devegeçidi Köprüsü mevkisinde 6 ayrı kazada 4 kişi yaralandı
15.01.2024 - 14:26,  Güncelleme: 14:29
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Diyarbakır-Ergani yolu, Devegeçidi Köprüsü mevkisinde meydana gelen 6 ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır-Ergani- Elazığ yolu, Devegeçidi Köprüsü mevkisinde 6 ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazalar ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır-Ergani yolu, Devegeçidi Köprüsü mevkisinde 6 ayrı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır-Ergani yolu, Devegeçidi Köprüsü mevkisinde 6 ayrı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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