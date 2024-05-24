Diyarbakır Hani\'de 102 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi

3.Sayfa

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 6 ayrı noktada 102 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Hani ilçesi Gömeç Mahallesi kırsalında icra edilen operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonda 6 ayrı noktada 102 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildiği, ele geçirilen kenevir bitkilerinin numune alınmasını müteakip imha edildiği ifade edildi. - DİYARBAKIR