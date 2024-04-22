Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, dün Bahçe Ziyareti mevkisinde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü S.K. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından önce Çermik Devlet Hastanesine, ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR
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Besni ilçesinde park halindeki bir otomobilin teybi çalındı. Polis ekipleri, yapılan titiz çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını Y.K. isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Şahıs yakalanarak, çalıntı teybin saklandığı adreste yapılan aramada başka çalıntı eşyalar da ele geçirildi. Şahsın daha önce çaldığı teybi başka bir şahsa verdiği beyanı üzerine her iki şahıs da yakalandı ve gerekli işlemler başlatıldı.
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