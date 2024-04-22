Diyarbakır\'ın Çermik ilçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Besni ilçesinde park halindeki bir otomobilin teybi çalındı. Polis ekipleri, yapılan titiz çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını Y.K. isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Şahıs yakalanarak, çalıntı teybin saklandığı adreste yapılan aramada başka çalıntı eşyalar da ele geçirildi. Şahsın daha önce çaldığı teybi başka bir şahsa verdiği beyanı üzerine her iki şahıs da yakalandı ve gerekli işlemler başlatıldı.