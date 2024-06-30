Diyarbakır\'ın Çınar ilçesinde kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Çınar ilçesi Tilver köyü mevkisinde sürücülerinin kontrolünden çıkan iki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, iki kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çınar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR