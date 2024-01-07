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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Ergani ilçesinde 31 Aralık 2023 tarihinde S.G. idaresindeki 31 AGF 279 plakalı hafriyat kamyonu ile F.Ç. yönetimindeki 06 BH 1076 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada sürücüyle birlikte Ali Çelen (68) de yaralanmıştı.
Hastanede tedavisi devam eden Ali Çelen, hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DİYARBAKIR
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