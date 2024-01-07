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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonu ile otomobil çarpışmış, kazada yaralanan Ali Çelen hastanede tedavi altına alınmıştı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Çelen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır\'ın Ergani ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
07.01.2024 - 16:45,
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Ergani ilçesinde 31 Aralık 2023 tarihinde S.G. idaresindeki 31 AGF 279 plakalı hafriyat kamyonu ile F.Ç. yönetimindeki 06 BH 1076 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada sürücüyle birlikte Ali Çelen (68) de yaralanmıştı.

Hastanede tedavisi devam eden Ali Çelen, hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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