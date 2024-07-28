Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını TOMA'nın yardımıyla söndürüldü - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını TOMA'nın yardımıyla söndürüldü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını, TOMA'nın da yardımıyla itfaiye ekiplerince söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma TOMA'sı sevk edildi. Batman'dan da takviye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

28.07.2024 22:38
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını, TOMA'nın da yardımıyla itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi'nde anız yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma TOMA'sı sevk edildi. Batman'dan da takviye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını TOMA'nın yardımıyla söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını TOMA'nın yardımıyla söndürüldü - Son Dakika
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