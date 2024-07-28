Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını TOMA'nın yardımıyla söndürüldü

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını, TOMA'nın da yardımıyla itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi'nde anız yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma TOMA'sı sevk edildi. Batman'dan da takviye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - DİYARBAKIR