Diyarbakır İtfaiyesi, 7 Bin 200 Olayı 40 Saniyede Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Diyarbakır İtfaiyesi, 7 Bin 200 Olayı 40 Saniyede Müdahale Etti

Diyarbakır İtfaiyesi, 7 Bin 200 Olayı 40 Saniyede Müdahale Etti

Diyarbakır'da itfaiye erleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen taleplere 40 saniye içinde müdahale ederek geçen yıl 3 bin 200 olan vaka sayısını bu yıl 7 bin 200'e çıkardı. İtfaiye Dairesi Başkanı Metin Alar, personel ve araç sayısının yetersizliğine dikkat çekerek, yeni şube açılışları ve araç alımları planladıklarını açıkladı.

13.12.2024 09:34  Güncelleme: 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da itfaiye erleri, bir yıl içinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen yaklaşık 7 bin 200 olaya 40 saniyede çıkış yaparak baktı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Metin Alar, bu yıl içinde 7 bin 200 olaya müdahale edildiğini, personel sayılarının norm kadroda 511, şu an 300 personelle işi yürüttüklerini söyledi. Bunun 149'u memur, diğer arkadaşlarının ise geri hizmette olduklarını belirten Alar, yenilikler yapmayı düşündüklerini ifade etti.

150 memuru meclis kararından geçirip Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yolladıklarını aktaran Alar, "Ardından araç sayımızın yetersiz olduğunu fark ettik. Bunları başkanlarımızla görüşüp araç alımına gitmeyi planladık. Şu anda 56 aracımız var. Filomuza 21 adet eklemeyi düşünüyoruz. Bunun için de meclis kararı alıp bakanlığa yolladık" diye konuştu.

Geçen yıl vakaların 3 bin 200 civarındayken bu yıl 7 bin 300'e yakın vakaya baktıklarını kaydeden Alar, şöyle konuştu:

"Bunun içinde trafik kazası ayrı yer almakta. Bu vaka artışlarından dolayı önlem almaya gittik. Muhtarlarla, ziraat odalarıyla görüşmeler yaptık. Anız yakılmamasına dikkat edilsin diye el broşürleri dağıttık. Birçok kurumla görüşmeler yaptık. Gelecek yıl içinde tekrar görüşmelere devam edeceğiz. Daha önce asılsız vakalar çok yoğundu. 112'ye bağlandıktan sonra büyük bir düşüş yaşandı."

"3 itfaiye şubesi, 1 müfreze açmayı düşünüyoruz"

Kentin büyümesiyle beraber istasyonların eksikliklerini gidermek adına 3 itfaiye şubesi ve 1 müfreze açmayı düşündükleri bilgisini paylaşan Alar, "Bunun için yer bakımı da yapılıyor. Malzeme alınması için ihale yaptık. İtfaiyemizi kısa bir sürede çok ileri bir yere getirmeyi düşünüyoruz. Bir tanesi Oğlaklı bölgesinde, bir tanesi Elazığ yolu üzeri, bir tanesi Silvan yolu üzerine ve Çınar yolu üzerinde müfreze açmayı düşünüyoruz. Bize 112'den çağrı düştükten sonra ekiplerimiz 40 saniye içinde çıkış yapıyor" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır İtfaiyesi, 7 Bin 200 Olayı 40 Saniyede Müdahale Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:48 Suriye’yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı Suriye'yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı
10:29 Suriye’de geçici hükümet, Esad’ın en büyük tutkusuna karşı Halkı uyardılar Suriye'de geçici hükümet, Esad'ın en büyük tutkusuna karşı! Halkı uyardılar
09:57 Hakan Fidan ile Blinken arasındaki görüşme başladı Hakan Fidan ile Blinken arasındaki görüşme başladı
08:46 Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı
08:36 Dünyaca ünlü termos markası ürünlerini geri çağırıyor Dünyaca ünlü termos markası ürünlerini geri çağırıyor
15:42 İsrail, Suriye’yi neden işgale başladı Başbakanlık ofisinden açıklama var İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? Başbakanlık ofisinden açıklama var
15:22 Kerem Aktürkoğlu’ndan çekinen biri var Kerem Aktürkoğlu'ndan çekinen biri var
15:17 MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın kızından iddialı paylaşımlar MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızından iddialı paylaşımlar
15:15 Suriye’de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı
15:06 Çanakkale depreminin ardından Naci Görür’den tedirgin eden açıklama Çanakkale depreminin ardından Naci Görür'den tedirgin eden açıklama
14:56 Hadise, ideal erkek tanımını yaptı: Film sohbeti yapabilmeli Hadise, ideal erkek tanımını yaptı: Film sohbeti yapabilmeli
14:56 Zehra Güneş’in 2 kız kardeşi varmış Zehra Güneş'in 2 kız kardeşi varmış
14:54 Hakan Fidan, Suriye’yi görüşeceği Blinken’a 7 mesaj birden verecek Hakan Fidan, Suriye'yi görüşeceği Blinken'a 7 mesaj birden verecek
14:53 Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah’ım ışık Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah'ım ışık
14:52 Ünlü şarkıcı Selena Gomez, sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandı Ünlü şarkıcı Selena Gomez, sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 11:11:59. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır İtfaiyesi, 7 Bin 200 Olayı 40 Saniyede Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.