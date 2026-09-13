Diyarbakır Kayapınar\'da otogar bölgesinde bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi otogar bölgesinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.