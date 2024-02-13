Diyarbakır Lice'de 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Diyarbakır Lice'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Lice\'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır ili Lice ilçesinde gerçekleştirilen 'Kahramanlar-50' Operasyonunda; 1 gri kategoride olan toplam 2 terörist etkisiz hale getirildi"

13.02.2024 12:19  Güncelleme: 12:19
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır ili Lice ilçesinde gerçekleştirilen 'Kahramanlar-50' Operasyonunda; 1 gri kategoride olan toplam 2 terörist etkisiz hale getirildi" - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır Lice'de 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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