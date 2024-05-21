Diyarbakır Lice'de 90 Bin Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır Lice'de 90 Bin Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

Diyarbakır Lice\'de 90 Bin Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 90 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilip imha edildi. Operasyonun amacı, bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanları ortaya çıkarmak ve adalete teslim etmekti. Operasyon sonucunda ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmasının ardından imha edildi. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için operasyonlar devam edecek.

21.05.2024 18:05
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 90 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilip imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Tepe Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Söz konusu operasyonda; 3 ayrı noktada 90 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilip, daha sonra kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip imha edildi. Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonların devam edileceği vurgulandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır Lice'de 90 Bin Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Lice'de 90 Bin Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi - Son Dakika
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