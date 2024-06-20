Diyarbakır Lice'de Arazi Anlaşmazlığından Silahlı Kavga: 1 Yaralı

3.Sayfa

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Lice ilçesi kırsal Çeper Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan F.A. (43) ile M.Ş.A. (19) tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle M.Ş.A, silahla F.A'ya ateş ederek göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardında F.A., ambulansla Lice Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan M.Ş.A'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - DİYARBAKIR