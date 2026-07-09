Diyarbakır Lice\'de Yangın

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 5 saat sonra söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Ziyaret Mahallesi'nde zirai ve ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 5 sonra kontrol alına alınarak söndürüldü. Yangında 20 hektar ormanlık ve 40 hektar zirai alan yandı.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR