Diyarbakır-Mardin Karayolunda İki Trafik Kazası
Diyarbakır-Mardin karayolunda iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti.
Diyarbakır- Mardin karayolunda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Mardin karayolunda iki ayrı kazada, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil devrildi. Kazalarda toplam 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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