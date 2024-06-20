Diyarbakır-Mardin karayolunda trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır-Mardin karayolunda trafik kazası: 4 yaralı

Diyarbakır-Mardin karayolunda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

20.06.2024 01:51
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Diyarbakır- Mardin karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Diyarbakır-Mardin karayolu Çınar ilçesi kırsal Beşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 06 PGJ 26 plakalı otomobil ile 38 LH 669 plakalı araç çarpıştı. Kazada, araçların içerisindeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılarının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır-Mardin karayolunda trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

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