Diyarbakır-Mardin karayolunda trafik kazası: 4 yaralı

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Diyarbakır- Mardin karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Diyarbakır-Mardin karayolu Çınar ilçesi kırsal Beşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 06 PGJ 26 plakalı otomobil ile 38 LH 669 plakalı araç çarpıştı. Kazada, araçların içerisindeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılarının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR