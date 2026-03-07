Diyarbakır-Şanlıurfa Yolunda Zincirleme Kaza

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 40'ıncı kilometresinde kar yağışıyla birlikte 10 aracın karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda oluşan aksama, jandarma ekiplerinin kontrolü sağlamasıyla giderildi. - DİYARBAKIR
