Diyarbakır Silvan\'da freni boşalan taş yüklü kamyon devrildi, 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'da freni boşalan taş yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay Silvan ilçesi yeni hastane kavşağında meydana geldi. Freni boşalan seyir halindeki taş yüklü kamyon devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.