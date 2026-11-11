Diyarbakır Silvan'da freni boşalan taş yüklü kamyon devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır Silvan'da freni boşalan taş yüklü kamyon devrildi, 1 kişi yaralandı

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Diyarbakır Silvan\'da freni boşalan taş yüklü kamyon devrildi, 1 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yeni hastane kavşağında freni boşalan taş yüklü kamyon devrildi ve kazada 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişi, olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da freni boşalan taş yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay Silvan ilçesi yeni hastane kavşağında meydana geldi. Freni boşalan seyir halindeki taş yüklü kamyon devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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