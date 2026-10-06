Diyarbakır Silvan karayolunda SUV ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Diyarbakır Silvan karayolunda SUV ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Silvan karayolunda 21 AIV 924 plakalı SUV ile 34 FTA 757 plakalı hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza Diyarbakır Silvan karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki 21 AIV 924 plakalı SUV araç ile 34 FTA 757 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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