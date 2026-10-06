Diyarbakır Silvan karayolunda SUV ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Diyarbakır Silvan karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki 21 AIV 924 plakalı SUV araç ile 34 FTA 757 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.