Diyarbakır-Siverek Yolunda Otomobil Alev Topuna Döndü - Son Dakika
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Diyarbakır-Siverek Yolunda Otomobil Alev Topuna Döndü

Diyarbakır-Siverek yolunda seyir halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir sebeple alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi. Sürücü ve yanındaki 3 kişi araçtan inerken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

18.06.2024 17:24
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Diyarbakır-Siverek yolunda seyir halindeki otomobil alev topuna dönerken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Diyarbakır-Siverek yolu 40. kilometresinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple seyir halindeki otomobilden dumanlar yükseldi.

Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurup yanındaki 3 kişiyle birlikte indi. Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamına sirayet etti. Araç alev topuna dönerken vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır-Siverek Yolunda Otomobil Alev Topuna Döndü - Son Dakika

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