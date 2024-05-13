Diyarbakır Sur'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır Sur'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Diyarbakır Sur\'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 araç birbirine çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis, ulaşımı kontrollü sağlarken kazayla ilgili inceleme başlattı.

13.05.2024 17:09
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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Silvan Bulvarı'nda 34 BYY 562, 59 TF 492, 67 ACT 496, 21 AFG 342, 21 TB 157, 21 KD 552, 06 FN 9143 ve 07 GAL 88 plakalı otomobil, hafif ticari araç ile minibüsün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kaza sonrası yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Polis, ulaşımı kontrollü sağlarken kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır Sur'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika

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