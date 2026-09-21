Diyarbakır Sur\'da adacıkta mahsur kalan 52 keçi ve oğlak 3 gün sonra kurtarıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3 gündür Dicle Nehrindeki adacıkta mahsur kalan 52 keçi ve oğlak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Sur ilçesi Karpuzlu Mahallesi'nde Dicle Nehrindeki adacıkta 52 keçi ve oğlak mahsur kaldı. Bölgeden çıkamayan hayvanlar sahipleri tarafından da kurtarılamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hazırlıklarını yaparak keçiler ve oğlakları 3 gün sonra mahsur kaldıkları yerden bot yardımıyla kıyıya çıkararak sahibine teslim etti. Hayvanların sahibi ekiplere desteklerinden dolayı teşekkür etti.