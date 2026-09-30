Diyarbakır Sur'da otomobil tırla çarpıştı, takla atan araçta 7 kişi yaralandı. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır Sur'da otomobil tırla çarpıştı, takla atan araçta 7 kişi yaralandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Sur\'da otomobil tırla çarpıştı, takla atan araçta 7 kişi yaralandı.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tırla çarpışan otomobil, Çarıklı Mahallesi Ovabağ kavşağında yoldan çıkıp takla attı. Kazada 7 kişi yaralandı; yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi Ovabağ kavşağında seyir halindeki bir otomobil, tır ile çarpıştıktan sonra yoldan çıkıp takla attı. Kazada 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
DiyarbakırAcil Durum3. SayfaGüncelKazaSurSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kötü haber daha Türkiye 31. sıraya düştü Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü
Ülke sular altında kaldı Sokaklarda balıklar yüzmeye başladı Ülke sular altında kaldı! Sokaklarda balıklar yüzmeye başladı
Araç sahipleri dikkat Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor Araç sahipleri dikkat! Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor
Vinicius Junior öldürüldü mü Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi Vinicius Junior öldürüldü mü? Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi
Televizyon dünyasında deprem Reyting canavarı 3 diziyi birden yuttu Televizyon dünyasında deprem! Reyting canavarı 3 diziyi birden yuttu
İşte futbol bu 41 yaşında oyuna girdi, tüm stat ayağa kalktı İşte futbol bu! 41 yaşında oyuna girdi, tüm stat ayağa kalktı
11:38
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
11:35
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
11:28
UEFA’dan Fatih Terim’e görev
UEFA'dan Fatih Terim'e görev
11:09
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe Son anda engellendi
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi
10:39
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
10:38
Montella’nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda
Montella'nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 12:03:36. #.0.3#
SON DAKİKA: Diyarbakır Sur'da otomobil tırla çarpıştı, takla atan araçta 7 kişi yaralandı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei