Diyarbakır Sur ilçesinde kınaya giden ailenin aracı dereye uçtu, 10 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kınaya giden ailenin hafif ticari aracı tekeri patlaması sonucu dereye uçtu. Kazada 2'si ağır, 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, A.Z (37) idaresindeki hafif ticari araç, Küçükakören Mahallesi kuru çay mevkisinde tekerinin patlaması sonucu dereye uçtu. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi edildi. Kazada sürücüyle birlikte S.A. (37), S.K. (60), E.C. (55), S.C. (21), N.Z. (3), A.Z. (14) ve ismi öğrenilmeyen 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
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