Diyarbakır Sur ilçesinde kınaya giden ailenin aracı dereye uçtu, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır Sur ilçesinde kınaya giden ailenin aracı dereye uçtu, 10 kişi yaralandı

Diyarbakır Sur ilçesinde kınaya giden ailenin aracı dereye uçtu, 10 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kınaya giden bir ailenin hafif ticari aracı, tekerinin patlaması sonucu dereye uçtu. Kazada 2'si ağır, 4'ü çocuk toplamda 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

18.04.2024 14:45
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kınaya giden ailenin hafif ticari aracı tekeri patlaması sonucu dereye uçtu. Kazada 2'si ağır, 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.Z (37) idaresindeki hafif ticari araç, Küçükakören Mahallesi kuru çay mevkisinde tekerinin patlaması sonucu dereye uçtu. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi edildi. Kazada sürücüyle birlikte S.A. (37), S.K. (60), E.C. (55), S.C. (21), N.Z. (3), A.Z. (14) ve ismi öğrenilmeyen 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır Sur ilçesinde kınaya giden ailenin aracı dereye uçtu, 10 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Sur ilçesinde kınaya giden ailenin aracı dereye uçtu, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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