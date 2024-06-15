Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Kurban Bayramı tedbirlerini denetledi

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Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Kurban Bayramı münasebetiyle 2 bin 148 ekip ve 10 bin 501 personelin görevlendirildiği kentte, polis ve jandarma uygulama noktasını ziyaret ederek, alınan trafik tedbirlerini yerinde denetledi.

Vali Ali İhsan Su, vatandaşların ve sürücülerin Kurban Bayramını huzurlu ve güvenli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla alınan tedbirleri yerinde incelemek üzere ilk ziyaretini Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Pirinçlik Karakoluna yaptı. Burada alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Su, yapılan trafik denetimlerini inceledi.

Vali Su, yol uygulamasında vatandaşlar ve sürücülerle trafikte yapılan ihlal ve ihmaller hakkında sohbet edip trafik kurallarına uyarak güvenli seyahat edilmesi hususunda hatırlatmalarda bulundu. Vali Su, sürücü ve yolcuların bayramlarını tebrik ederek hayırlı yolculuklar diledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Su, kent genelinde jandarma ve polis bölgesi olmak üzere toplam 2 bin 148 ekip ve 10 bin 501 personelin görevlendirildiğini söyledi. Su, "Yarın bayramı idrak ediyoruz. Hep birlikte Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Bu çerçevede ilimiz genelinde jandarma bölgesi ve polis bölgesi olmak üzere toplamda 2 bin 148 ekip ve 10 bin 501 personel görevlendirildi. Biz çalışmalarımıza geçen Çarşamba'dan itibaren başladık. Yani ayın 12'sinden itibaren başladık. Bayram sonuna kadar çalışmalarımız sıkı bir şekilde sürdüreceğiz. Arkadaşlarımız trafik denetimlerini yapacaklar. Yine emniyet asayiş denetimlerini sıklıkla gerçekleştirecekler. Bizler de zaman zaman jandarma komutanımız, emniyet müdürümüzle beraber çalışmaları yerinde inceliyoruz" dedi.

Kurban Bayramı'nda hiçbir sıkıntı olmaması yönünde temennide bulunan Vali Su, "İnşallah inanıyorum ki Kurban Bayramı'nda da hiçbir efendim sıkıntısı olmadan bayramı güzel bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet ederek ve vatandaşlarımızın bu anlamda konforlu, sağlıklı güzel bir bayram geçirmeleri için de tüm arkadaşlarımızla beraber alanda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben bu vesileyle özellikle trafiğe çıkan vatandaşlarımız için mutlaka trafik kurallarına uymalarını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kemer takmadan tutun da, cep telefonuyla konuşmama, seyahat esnasına aşırı hız yapmama, mutlaka sürat limitlerine uyma ve eğer çok uzun yol gidecekse mutlaka zaman zaman dinlenerek seyahatlerine devam etmelerini özellikle ifade etmek istiyorum. Tüm vatandaşlarımızın bu vesileyle de Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Ziyaretlerde Vali Su'ya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da eşlik etti. - DİYARBAKIR