Diyarbakır ve Mardin'deki Yangında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen yangın nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini 6'sı ağır 22 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde meydana gelen yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 22 kişi yangından etkilendi. Diyarbakır'da 3, Mardin'de 1 can kaybımız var. Olay sebebi ile 23 Ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirildi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bu üzücü olay karşısında, ilk andan başlayarak görevlerimizi harfiyen yerine getirmeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA