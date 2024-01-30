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Diyarbakır ve Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
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Diyarbakır ve Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklama

Diyarbakır ve Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanması YPS'ye yönelik faaliyet gösteren 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyon sonucunda, örgütün hücre yapılanmasının lideri olan 'Demhat' kod adlı Ö.Ç. dahil olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda, örgütün hücre yapılanmasının sabotaj ve suikast eylemleri gerçekleştireceği bilgisi elde edildi. Ayrıca, teröristlerin gençleri sosyal medya üzerinden ikna ettiği ve dağ kadrolarına katılmaları için tehdit ve baskı uyguladığı belirlendi. Operasyon sonucunda tutuklanan 3 kişi, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır ve Mersin\'de PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklama
30.01.2024 - 09:59,
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Diyarbakır ve Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanması YPS'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan sözde sorumlu 'Demhat' kod adlı Ö.Ç.'nin de arasında olduğu 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM), Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat (MİT) Başkanlığı tarafından yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde 26 Ocak'ta Diyarbakır ve Mersin'de 6 ayrı noktada eş zamanlı operasyon icra edildi. Operasyonda PKK/KCK terör örgütünün YPS şehir yapılanması sorumlularından 'Demhat' kod adlı Ö.Ç. ile yapılanmanın hücre birimlerinde faaliyet yürüten M.E., S.Ç., M.G. ve M.S.Ç. adlı 5 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin yaptığı araştırmalarda, örgütün hücre yapılanmasının Ö.Ç'nin PKK/KCK'nın yurt dışındaki temsilcilerinin talimatları doğrultusunda hareket ettiği, hücre yapılanmasındaki diğer teröristler ile birlikte sabotaj/suikast tarzı eylemler gerçekleştirecekleri yönünde bilgilere ulaşılarak örgütün dağ kadrosuna eleman temin ettikleri yönünde tespitler yapıldığı öğrenildi.

Ayrıca yapılan istihbari çalışmalarda, teröristlerin sosyal medya platformları üzerinde genç yaştaki şahısların oltalama yöntemleri ile zaaflarını ve motiflerini öğrendikleri, akabinde ise genç şahısların zaafları üzerinden şantaj, baskı ve tehdit yaptıkları, tuzaklarına düşürdükleri gençleri, bulundukları ergenlik çağı bunalımları ve aileleri ile yaşadıkları olumsuz durumlarını da kullanarak PKK/KCK'nın dağ kadrolarına katılmaları için ikna etmeye çalıştıkları ekiplerce belirlendi.

Öte yandan, PKK/KCK'nın, dağ kadrolarına katılmaya ikna olan gençlerin banka hesaplarına para gönderdikleri, sonrasında illegal şekilde sınır dışına çıkarttıkları ve terör örgütüne teslim ettikleri tespit edildi.

Dün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen Ö.Ç., M.G. ve M.S.Ç., tutuklandı, M.E. ile S.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır ve Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika


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