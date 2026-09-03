Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Diyarbakır\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır’da İranlı uyruklu şahsın midesinden 60 kapsül metamfetamin ele geçirilirken, Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde de yapılan çalışmalarda yasaklı maddeler ele geçirildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlarda yüklü miktarda yasaklı madde ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA YASAKLI MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Kent genelinde sokak satıcılarına ve uyuşturucu sevkiyatına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan İran uyruklu bir şahsın beden taramasında sıra dışı bir durum tespit edildi. Hastaneye sevk edilen şüphelinin yapılan tıbbi kontrollerinde, midesine gizlenmiş halde 60 kapsül metamfetamin olduğu belirlendi. Tıbbi müdahaleyle çıkarılan uyuşturucu maddelere el konulurken, İranlı kurye gözaltına alındı.

2 İLÇEDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Narkotik ekiplerinin operasyonları bununla sınırlı kalmadı. Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde önceden belirlenen adreslere ve şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı çalışmalarda da çok sayıda yasaklı madde, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili incelemeler sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Diyarbakır, Kayapınar, Güvenlik, 3. Sayfa, Bağlar, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonları ilgilendiren emeklilik kararı Hesaplar değişebilir Milyonları ilgilendiren emeklilik kararı! Hesaplar değişebilir
Gemi faciasında ailesi için kendini feda etti Kahraman jandarma uzman çavuşa acı veda Gemi faciasında ailesi için kendini feda etti! Kahraman jandarma uzman çavuşa acı veda
İBB AKOM’dan İstanbul için sağanak uyarısı: Cuma gününe dikkat İBB AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Cuma gününe dikkat
Darbe girişiminin arkasından çıktı Avrupa’dan Afrika’yı karıştırdılar Darbe girişiminin arkasından çıktı! Avrupa'dan Afrika'yı karıştırdılar
Bombalar susmuyor: Ölü sayısı yükseldi Bombalar susmuyor: Ölü sayısı yükseldi
Pompalı tüfekle oynarken kendisini vuran minik çocuk hayatını kaybetti Pompalı tüfekle oynarken kendisini vuran minik çocuk hayatını kaybetti

10:12
Ünlü sunucu fena yakalandı Yayına iç çamaşırıyla çıkmış
Ünlü sunucu fena yakalandı! Yayına iç çamaşırıyla çıkmış
10:04
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:29
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı
09:13
UEFA’dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi’ye soruşturma
UEFA'dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma
08:51
Orta Doğu’da savaş büyüyor İran, Kuveyt’i füze ve İHA’larla vurdu
Orta Doğu'da savaş büyüyor! İran, Kuveyt'i füze ve İHA'larla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 10:17:41. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement