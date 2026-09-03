Diyarbakır\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlarda yüklü miktarda yasaklı madde ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA YASAKLI MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Kent genelinde sokak satıcılarına ve uyuşturucu sevkiyatına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan İran uyruklu bir şahsın beden taramasında sıra dışı bir durum tespit edildi. Hastaneye sevk edilen şüphelinin yapılan tıbbi kontrollerinde, midesine gizlenmiş halde 60 kapsül metamfetamin olduğu belirlendi. Tıbbi müdahaleyle çıkarılan uyuşturucu maddelere el konulurken, İranlı kurye gözaltına alındı.

2 İLÇEDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Narkotik ekiplerinin operasyonları bununla sınırlı kalmadı. Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde önceden belirlenen adreslere ve şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı çalışmalarda da çok sayıda yasaklı madde, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili incelemeler sürdürülüyor.