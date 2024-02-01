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Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı

Diyarbakırlı Ramazan Hoca\'nın katil zanlısı yakalandı

İstanbul Fatih'te bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı E.B., İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı.

01.02.2024 14:32
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Bakan Yerlikaya: "Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin İstanbul Fatih'te dün uğradığı bıçaklı saldırıda maalesef hayatını kaybetmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca'nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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