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Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yı bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika
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Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yı bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Diyarbakırlı Ramazan Hoca\'yı bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i İstanbul'da bıçaklayarak öldüren zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

02.02.2024 16:18
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'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i İstanbul'da bıçaklayarak öldüren zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yı bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yı bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika
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