DMD Hastasına Yardımda Dolandırıcılık

Çanakkale'nin Biga ilçesinde DMD hastası İsa Berat Emre için toplanan bağış paralarını alan 1 şahıs kayıplara karıştı.

Çanakkale'de Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 6 yaşındaki İsa Berat Emre'nin tedavisi için sürdürülen yardım kampanyası için kentin çeşitli yerlerinde bağış kutuları yerleştirildi. Biga ilçesinde 15 Haziran Pazartesi günü yardım kampanyasında akıl almaz bir olay yaşandı. Yardım kumbaralarının bazıları, kendisini görevli gibi tanıtan 1 şahıs tarafından toplandı. Şahıs olay ardından kayıplara karıştı. Olayın ortaya çıkmasının ardından kampanya gönüllüleri ve aile büyük tepki gösterdi.

O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Biga ilçesinde İsa Berat Emre'nin tedavisi için toplanan yardımları alıp kaçan şahıs bir iş yerinin güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerin incelenmesinin ardından aile emniyet birimlerine başvurarak şüpheli şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olayla ilgili konuşan baba İrfan Emre, "20 ay önce Çanakkale'de başlattığımız kampanyamızda diğer ilçelerde de esnaflarımızda kumbaralar bulunuyordu. Biga ilçemizde bu kumbaraların bazı esnaflarımızdan yetkisiz şahıslar tarafından toplandığını fark ettik. Gerekli kamera görüntülerini alarak emniyet teşkilatımıza bildirdik. Bu başımıza gelen olayın diğer kampanyalarında başına gelmemesi için diğer ailelere de burada gerekli uyarılarda bulunuyoruz" dedi.

İsa Berat Emre için düzenlenen yardım kampanyalarının devam ettiği öğrenildi. - ÇANAKKALE