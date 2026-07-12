Dodurga Jandarma Kontrol Noktası Yenilendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi girişinde bulunan jandarma yol kontrol noktası yenilendi.

Dodurga Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında yer alan Yol Kontrol Noktası'nda (YKN), düzenleme çalışmaları kapsamında ilk olarak alanın temizliği yapıldı. Ardından Karayolları ekipleri tarafından sıcak asfalt serimi gerçekleştirilerek kontrol noktası daha düzenli ve kullanışlı hale getirildi.

Öte yandan, yapılan çalışmalarla yol kontrol noktasının fiziki şartları iyileştirilirken, görevli personelin daha uygun şartlarda hizmet vermesi ve bölgenin daha düzenli bir görünüme kavuşması sağlandı. - BİLECİK