Doğa Sevgisi Eğitimine Dilek Yarımadası\'nda Yoğun İlgi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda vatandaşlara ve çocuklara doğa sevgisi anlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parklarını ziyarete gelen vatandaşlara ve öğrencilere ormanlık alanlarda dikkat edilmesi gereken kurallar, çevre, doğa ve hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturması amaçlı "Temiz İnsan Temiz Doğa" mottosuyla bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte çocuklara ise jandarma dergisi ve balon hediye edildi. - AYDIN